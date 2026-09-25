Jasad Perempuan Tanpa Identitas Mengapung di Waduk Kebon Melati, Polisi Selidiki

jpnn.com - JAKARTA - Jasad perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Waduk Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Pusat, Kamis (24/9). Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penemuan mayat tersebut.

"Jenazah seorang perempuan tanpa identitas ditemukan dalam posisi mengapung di Waduk Kebon Melati. Kami masih melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait kejadian ini," kata kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/9).

Akhmadi mengatakan penemuan jenazah bermula ketika seorang saksi yang sedang memancing melihat tubuh korban mengapung sekitar pukul 12.00 WIB.

Petugas yang tiba di lokasi kemudian bersama tim identifikasi melakukan pemeriksaan awal terhadap tubuh korban.

"Hasil pengecekan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada jenazah," ujarnya.

Akhmadi menyampaikan polisi belum dapat memastikan identitas maupun penyebab kematian perempuan tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

Dia menyebut jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menjalani visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut guna mengungkap identitas korban serta memastikan penyebab kematiannya. (antara/jpnn)