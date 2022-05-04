Jasamarga Transjawa Tol Siagakan Ratusan Personel Pantau Arus Kendaraan Mudik

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengerahkan kekuatan penuh guna mengawal arus mudik Idulfitri 1447H/2026 di sepanjang rute vital Tol Trans Jawa.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menegaskan kesiapan sumber daya manusia menjadi tulang punggung operasional di lapangan.

Guna mengimbangi mobilitas warga yang tinggi, JTT menyebar ratusan petugas dalam posisi siaga untuk merespons dinamika yang terjadi di jalur bebas hambatan tersebut.

“PT Jasamarga Transjawa Tol menyiagakan sebanyak 574 personel on call yang tersebar di seluruh ruas Jalan Tol Trans Jawa," kata Ria, Rabu (18/3).

"Personel tersebut siap dikerahkan sewaktu-waktu untuk menangani berbagai kondisi darurat maupun potensi gangguan lalu lintas yang dapat terjadi selama periode peningkatan mobilitas masyarakat,” imbuhnya.

Tak hanya memperkuat personel, armada pendukung operasional juga telah dipastikan siap meminimalisir hambatan fisik yang terjadi di jalur tol.

Berbagai unit mulai dari kendaraan derek, unit patroli jalan raya (PJR), hingga layanan penyelamat (rescue) telah disiagakan.

Seluruh alat berat dan tim pendukung ini diposisikan pada titik-titik krusial yang dianggap rawan gangguan.