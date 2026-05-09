Jasaraharja Putera Dorong Kemandirian Ekonomi Melalui Literasi Keuangan Untuk Mahasiswa

jpnn.com, PADANG - Jasaraharja Putera (JRP Insurance) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda.

Hal itu diwujudkan dengan kegiatan Literasi Keuangan bertema The Miracle of Today for Tomorrow di Universitas Negeri Padang. Kegiatan tersebut diikuti oleh 400 mahasiswa.

Direktur Utama JRP Abdul Haris mengatakan literasi keuangan ini secara khusus bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi muda, khususnya mahasiswa.

Sebagai sivitas akademik, mereka perlu memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, perencanaan keuangan masa depan, serta pengenalan terhadap berbagai produk dan layanan di sektor jasa keuangan, termasuk asuransi.

Haris menyoroti tingginya kesenjangan literasi keuangan di masyarakat. Padahal literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum, kami meyakini bahwa edukasi keuangan harus dimulai sejak dini,” kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (9/5).

Dia menyebut mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan keuangan, perencanaan masa depan, serta pentingnya perlindungan terhadap risiko.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong lahirnya generasi yang cerdas finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” kata Haris.