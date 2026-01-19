Jasaraharja Putera Dukung Peningkatan Literasi Generasi Muda Melalui FISIP GO 2025

jpnn.com, DEPOK - PT Jasaraharja Putera ikut aktif dalam kegiatan FISIP GO 2025 yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kehadiran mereka untuk mendukung peningkatan literasi dan penguatan wawasan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan,

Kegiatan FISIP GO 2025 yang diinisiasi oleh BEM FISIP UI ini diikuti oleh sekitar 700 peserta calon mahasiswa Universitas Indonesia. Program tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dunia perkuliahan, sekaligus membekali peserta dengan literasi yang relevan dalam mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan tinggi.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, PT Jasaraharja Putera turut mendukung penguatan literasi keuangan dan asuransi bagi generasi muda.

Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya pengelolaan risiko serta perencanaan masa depan sejak dini. Hal ini ejalan dengan peran perusahaan asuransi yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

“Partisipasi PT Jasaraharja Putera dalam FISIP GO 2025 merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung peningkatan literasi generasi muda, khususnya terkait kesadaran akan pentingnya perlindungan dan perencanaan risiko sejak dini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah serta bekal yang bermanfaat bagi para calon mahasiswa dalam menapaki jenjang pendidikan dan kehidupan selanjutnya,” kata Secretariat & PR Department Head PT Jasaraharja Putera, Adindha Karina Dewi, dalam keterangannya, Senin (19/1).

Rangkaian kegiatan FISIP GO 2025 meliputi class simulation, try out UTBK-SNBT, tur lingkungan FISIP, hingga sesi berbagi inspiratif bersama narasumber.

Melalui berbagai aktivitas tersebut, para peserta memperoleh gambaran nyata mengenai atmosfer akademik di FISIP UI, sekaligus motivasi dan wawasan praktis yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan di masa depan.

Keikutsertaan Jasaraharja Putera dalam FISIP GO 2025 juga merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, khususnya pada pilar Social yang berfokus pada perluasan akses edukasi serta peningkatan literasi generasi muda.