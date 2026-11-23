jpnn.com, JAKARTA - Lembaga kemanusiaan Jasmin for Palestine resmi diperkenalkan melalui kegiatan diskusi dan nonton bareng (nobar) film dokumenter tentang situasi di Gaza, Palestina.

Direktur Jasmin for Palestine Salma Nisrina Bachar mengatakan lembaga tersebut hadir untuk menggerakkan generasi muda Indonesia agar tetap memiliki kepedulian terhadap krisis kemanusiaan di Palestina.

Menurut dia, perhatian publik terhadap isu Palestina mulai mengalami pergeseran. Padahal, krisis kemanusiaan di Gaza masih berlangsung hingga saat ini.

“Kami ingin meningkatkan pemahaman teman-teman muda (Gen Z) tentang isu Palestina. Krisis kemanusiaan di Gaza masih terus berlangsung sampai saat ini,” ujar Salma.

Dia menyebutkan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk kembali meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai kondisi yang dialami rakyat Palestina.

Salma menjelaskan film dokumenter yang diputar memuat kesaksian 24 tentara Israel mengenai situasi di Gaza.

Film tersebut menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan membantah narasi bahwa jatuhnya korban sipil hanya merupakan insiden kecelakaan.

“Kami putarbalikkan narasi itu, karena mereka sudah melanggar hukum humaniter internasional,” kata dia.