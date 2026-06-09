Jason Momoa Sulap Harley-Davidson Klasik Jadi Kendaraan Listrik
jpnn.com - Aktor Hollywood Jason Momoa membuat heboh pencinta mobil klasik dan modifikasi.
Pasalnya, pemeran utama Aquaman itu mengubah motor gede (moge) legandaris Harley-Davidson menjadi kendaraaan plug-in hybrid elevtric vehicle (PHEV).
Dalam menggarap proyek tersebut, Jason Momoa menggandeng spesialis konversi EV asal Inggris, Electrogenic.
Kendaraan tersebut bukan yang pertama dilakukan modifikasi. Sebelumnya Jason mengubah Rolls-Royce Phantom II tahun 1929 menjadi mobil listrik.
Laman Carscoops, Sabtu (6/6) waktu setempat melaporkan proyek tersebut menjadi bagian dari musim kedua serial dokumenter Momoa, "On The Roam".
Dalam proyek ini, Electrogenic mengerjakan lima kendaraan klasik sekaligus serta membuat trailer petualangan bertenaga baterai untuk perjalanan jarak jauh di daerah terpencil.
Mereka menggarap dua unit Harley-Davidson Model JD dan satu Model FD menjadi kendaraan ramah lingkungan.
Pada kedua motor tersebut, Momoa dapat memilih menggunakan tenaga listrik sebesar 15 hp (11 kW), tenaga mesin bensin asli sebesar 20 hp (15 kW), atau menggabungkan keduanya secara bersamaan.
Aktor Hollywood Jason Momoa mengubah motor gede (moge) legandaris Harley-Davidson menjadi kendaraaan plug-in hybrid elevtric vehicle (PHEV).
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