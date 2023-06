Jason Mraz Akhirnya Persembahkan Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musikus asal Amerika Serikat, Jason Mraz akhirnya mempersembahkan album terbaru berjudul Mystical Magical Rhythmical Radical Ride.

Dalam penggarapan album ke-8 itu, dia kembali bekerja sama dengan produser Martin Terefe.

Keduanya pernah berkolaborasi dalam Sing, We Dance, We Steal Things, album terkenal Jason Mraz yang menampilkan lagu I'm Yours dan Lucky.

Melengkapi peluncuran album, Jason Mraz juga merilis video klip untuk lagu Feel Good Too.

Disutradarai oleh Djay Brawner, video Feel Good Too menampilkan aksi freewheeling Jason Mraz dalam akso sepatu roda di Moonlight Rollerway Los Angeles.

Video tersebut juga menampilkan skater pro Darion Reyes (koreografer) dan Keon Saghari.

Jason Mraz mendiskusikan album Mystical Magical Rhythmical Radical Ride bersama jurnalis dan penggemar lama LZ Granderson di depan penonton langsung di Museum GRAMMY sebagai bagian dari serial The Drop.

Diskusi lengkap tentang album dan karier Jason Mraz akan ditayangkan di ABC News Live, saluran streaming 24/7 dari jaringan tersebut, dalam beberapa pekan mendatang.