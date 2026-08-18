Jason Ranti dan Mice Misrad Rilis Buku Puisi Kartun Mana Dokter, Mana Pasien?

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Jason Ranti dan kartunis Mice Misrad berkolaborasi merilis buku puisi kartun berjudul Mana Dokter, Mana Pasien?: Teman Baru Rasa Lama.

Sesuai dengan judulnya, dalam buku tersebut keduanya saling merespons lewat karya mereka masing-masing.

Mice Misrad dengan goresan karikatur khasnya merespons atas puisi yang dibuat oleh Jason Ranti. Sebaliknya, Jason Ranti juga merespons lewat gambar dari kumpulan tulisan milik Mice Misrad.

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"Saya dari dulu suka karya Mice. Dia kalau gambar orang miskin, (tampak) miskin banget," kata Jason Ranti di Gudskul, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (17/8) malam.

"Semua berawal dari Jeje (Jason Ranti) yang sering datang ke rumah, biasanya hari Jumat, kami mengobrol dari siang sampai malam, lalu merespons karya masing-masing," sambung Mice Misrad

Berawal dari obrolan ngalor-ngidul di teras rumah tersebut, Jason Ranti dan Mice Misrad sepakat untuk saling merespons karya lewat sebuah buku puisi kartun.

Secara garis besar, buku tersebut terasa sangat personal tentang apa pun yang dialami di kehidupan Jason Ranti dan Mice Misrad dengan pesan yang luas dan multitafsir.

Gaya penulisan yang jujur, mentah, dan melompat-lompat khas Jason Ranti sebagaimana lirik lagunya direpresentasikan dengan jelas dalam buku Mana Dokter, Mana Pasien?.