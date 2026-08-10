Jatanras Polda Metro Jaya Tangkap 6 Perampok Spesialis Nasabah Bank
jpnn.com, JAKARTA - Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap enam tersangka perampokan yang kerap mengintai dan membuntuti nasabah bank di Jakarta dan Bekasi.
?"Enam orang pelaku telah kami tangkap, dua di antaranya terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena berusaha melawan petugas saat penangkapan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin, Senin.
Iman mengungkapkan seluruh tersangka saat ini telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum.
Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, komplotan ini mengaku telah melancarkan aksi kejahatan jalanan dengan pola yang sama sebanyak tiga kali, yakni di wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta Timur.
"Penyidik masih terus mendalami dan mengembangkan keterangan tersebut untuk melacak kemungkinan lokasi kejadian lainnya," ucapnya.
Iman juga menyebutkan ?dalam menjalankan aksinya, para tersangka membagi tugas secara terstruktur.
Seorang pelaku bertugas menyamar di dalam area bank untuk mengamati calon korban yang menarik uang tunai dalam jumlah besar.
Pelaku tersebut kemudian memberikan informasi ciri-ciri korban kepada rekan-rekannya yang telah bersiaga di luar. Korban selanjutnya diikuti hingga ke lokasi yang dinilai aman untuk dihadang dan dirampas barang berharganya.
Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap enam tersangka perampokan spesialis nasabah bank.
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