menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Jateng Bakal Kembali Menerapkan Kebijakan Sekolah 6 Hari

Jateng Bakal Kembali Menerapkan Kebijakan Sekolah 6 Hari

Jateng Bakal Kembali Menerapkan Kebijakan Sekolah 6 Hari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wagub Jateng Gus Yasin saat Gebyar Hari Santri JPPPM Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Kamis (2/10). Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com - BOYOLALI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan akademisi dan sejumlah elemen masyarakat mengkaji pengembalian kebijakan sekolah enam hari di wilayahnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen menyampaikan hal itu dalam sambutan pada acara Gebyar Hari Santri Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Kamis (2/10).

Dia mengatakan kebijakan lima hari sekolah tujuan utamanya ialah memberikan waktu luang kepada anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga.

Baca Juga:

Namun, berdasarkan kajian, para orang tua banyak yang bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam sepekan.

"Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak. Maka ada satu hari yang tanpa pengawasan," kata pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi - Taj Yasin berkomitmen menyejahteraan anak. Sehingga, kembalinya penerapan enam hari sekolah ini diharapkan memberikan perlindungan kepada anak dari hal negatif saat berada di luar pengawasan orang tua.

Baca Juga:

Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini tetap akan mempertimbangkan hasil kajian dari para pakar pendidikan, perguruan tinggi dan juga kalangan dewan.

Gus Yasin mengatakan, rencana kebijakan enam hari sekolah yang diterapkan Pemprov akan diberlakukan untuk SMA dan SMK sesuai dengan kewenangan Pemprov.

Penerapan kebijakan ini tetap akan mempertimbangkan hasil kajian dari para pakar pendidikan dan juga kalangan dewan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI