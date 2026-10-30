Jateng Dukung Magelang Jadi Sentra Susu Baru, Wagub Taj Yasin Bicara Kesehatan Ternak

jpnn.com, MAGELANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung pengembangan Kabupaten Magelang sebagai sentra sapi perah baru untuk memperkuat upaya mencapai swasembada susu nasional.

Salah satu dukungan yang disiapkan adalah pelayanan kesehatan hewan guna menjaga produktivitas dan mencegah penyakit pada ternak.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan kesehatan hewan menjadi aspek penting dalam pengembangan peternakan sapi perah. Sebab, peningkatan populasi ternak harus diimbangi dengan upaya menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit.

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"Kami juga mendukung (swasembada susu). Kami di Pemprov memastikan untuk pengembangbiakannya," kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa di Sentra Sapi Perah Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jumat, 30 Oktober 2026.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemprov Jateng adalah melalui program Healing (Kesehatan Hewan Keliling). Program tersebut mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada peternak dan telah menjangkau 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

"Kalau ada sapi-sapi yang potensinya terkena penyakit, itu bisa dikoordinasikan dengan kita di Provinsi Jawa Tengah. Karena kami siap untuk pengobatan dan pencegahan," kata tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu.

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Dukungan tersebut sejalan dengan potensi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penghasil susu nasional. Pada 2025, populasi sapi perah di Jateng mencapai 77.566 ekor dengan produksi susu sekitar 75.366 ton. Kontribusinya mencapai 9,66 persen terhadap produksi susu nasional, menempatkan Jateng di peringkat ketiga nasional.

Selain mengembangkan sentra peternakan yang sudah mapan seperti Boyolali dan Klaten, Pemprov Jateng juga berupaya membuka kawasan produksi baru di Magelang, Batang, dan Brebes. Pengembangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, ketersediaan air dan pakan, serta akses pasar.