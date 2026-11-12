Jateng Fokus ke Pariwisata Berkelanjutan 2027, Ahmad Luthfi Gandeng Pengusaha Taman Rekreasi

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan fokus mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan wisata ramah muslim pada pembangunan 2027.

Oleh karena itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menggandeng Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) untuk memperkuat kolaborasi pengembangan destinasi hingga desa wisata.

"Kita harus segera bekerja mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah, yaitu pariwisata berkelanjutan," kata Luthfi saat menerima audiensi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PUTRI Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Kamis (12/11/2026).

Luthfi menjelaskan pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, DPD PUTRI Jateng diminta untuk memberikan kontribusi dalam menguatkan pariwisata berkelanjutan.

Saat ini, di Jateng terdapat sekitar seribu desa wisata. Namun kuantitas saja tidak cukup untuk mendongkrak pariwisata di Jawa Tengah, sehingga diperlukan keberlanjutan dan keunikan masing-masing desa wisata sesuai dengan kearifan lokal.

"Di sini peran DPD PUTRI dengan usaha tempat rekreasinya bisa masuk dan berperan," ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jateng Hanung Triyono mengatakan untuk mendukung program pada 2027 tersebut, keterlibatan pengusaha taman rekreasi menjadi penting, baik dalam wisata berkelanjutan maupun tempat wisata ramah muslim.