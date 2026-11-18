jpnn.com, BREBES - Sebanyak 4.305 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Brebes resmi keluar dari data kemiskinan.

Mereka tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dan siap hidup mandiri.

Hal itu ditandai dengan acara Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sosialisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Tahun 2026 di halaman Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Selasa 17 November 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan dengan dilakukannya acara graduasi tersebut, ribuan KPM tersebut secara otomatis tidak lagi menerima bantuan PKH maupun BPNT pada 2027.

Meski demikian, pemerintah tetap mendorong mereka mengikuti program pemberdayaan agar kemandirian ekonomi yang telah dirintis dapat terus berkembang.

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"Alhamdulillah, Kabupaten Brebes hari ini berhasil menggraduasi KPM PKH dan BPNT sebanyak 4.305 keluarga. Sebagian di antaranya juga akan mendapatkan program pemberdayaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan tetap didampingi oleh pendamping sosial sampai benar-benar mandiri," ujar Imam yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.

Menurut Imam, keberhasilan Brebes diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.