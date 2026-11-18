jpnn.com, WONOSOBO - Jawa Tengah menjadi titik awal pengembangan Geographical Indication Tourism (GI Tourism) di Indonesia.

Program yang mengintegrasikan kekhasan produk lokal dengan pengalaman wisata tersebut pertama kali diluncurkan di kawasan Dieng, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Rabu, 18 November 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut baik terpilihnya Dieng sebagai kawasan pertama pengembangan GI Tourism.

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Menurutnya, program tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan 2027 sebagai tahun pariwisata ramah muslim berkelanjutan.

"Ini juga selaras dengan kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan tahun 2027 adalah pariwisata ramah muslim berkelanjutan," kata Taj Yasin saat menghadiri peluncuran GI Tourism di Bukit Telaga Menjer, Wonosobo.

Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Kekhasan produk lokal juga perlu diangkat menjadi daya tarik yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM.

Di kawasan Dieng, terdapat tiga produk indikasi geografis terdaftar yang menjadi bagian dari pengembangan GI Tourism, yakni Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, dan Purwaceng Dieng.

Taj Yasin mengatakan potensi produk unggulan Jawa Tengah sesungguhnya jauh lebih luas. Di Wonosobo dan Banjarnegara saja terdapat ribuan produk yang berpeluang diperkuat melalui perlindungan kekayaan intelektual.