jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 614.541 keping genteng untuk mendukung peluncuran Program Gentengisasi Nasional pada Desember 2026.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memperluas pasar pengrajin dan menggerakkan ekonomi lokal.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan ratusan ribu genteng tersebut akan didistribusikan ke 12 kabupaten/kota di wilayahnya.

Rencananya genteng-genteng tersebut diangkut menggunakan 169 truk dari Kebumen dan Jepara saat peluncuran.

“Kita sudah siapkan dua titik, di Kebumen dan Jepara. Sebanyak 614 ribu keeping genteng akan diangkut dengan169 truk. Kita bagi ke 12 kabupaten/kota,” kata Luthfi seusai mengikuti rapat persiapan Program Gentengisasi di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Senin 16 November 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 436.759 keping genteng diangkut dengan 113 truk dari Kebumen. Sementara itu, Jepara menyiapkan 177.782 keping genteng yang akan diangkut menggunakan 56 truk.

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Kegiatan peluncuran direncanakan berlangsung secara hybrid. Kebumen menjadi pusat kegiatan tatap muka yang melibatkan delapan kabupaten/kota, sedangkan Jepara menjadi titik kegiatan melalui konferensi video yang mencakup empat kabupaten/kota.

Luthfi menjelaskan pemilihan kedua wilayah tersebut mempertimbangkan keberadaan sentra industri genteng.