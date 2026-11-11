Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Izin Segera Terbit

jpnn.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah 12 kawasan industri baru di wilayahnya segera terealisasi.

Kawasan itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru tersebut paling lambat dalam 30 hari.

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Komitmen tersebut menjadi respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mempercepat perizinan investasi yang selama ini dinilai kurang lancar.

"Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua di sela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.

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Suasana pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus pembentukan Desk Investasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

Pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.