Jateng Terbaik II Pertumbuhan Ekonomi, Gubernur Luthfi Ungkap Strateginya
jpnn.com - SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi Terbaik II kategori Pertumbuhan Ekonomi tingkat provinsi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Jawa–Bali.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Surabaya pada Senin (23/11) malam.
Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Luthfi mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, mulai dari menggeliatkan investasi, pengembangan aglomerasi ekonomi, menjamin keamanan, dan sebagainya.
“Itu semua dilakukan dalam rangka menciptakan investasi di daerah,” kata Luthfi.
Menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terutama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi investasi.
Kolaborasi tersebut perlu dibarengi dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan produk unggulan daerah.
Luthfi menekankan pentingnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan aglomerasi.
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari terciptanya situasi yang aman dan kondusif bagi investasi.
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