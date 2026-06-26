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Jateng Tuan Rumah MTQ Nasional XXXI, Usung Semangat Harmoni Menuju Indonesia Emas

Jateng Tuan Rumah MTQ Nasional XXXI, Usung Semangat Harmoni Menuju Indonesia Emas
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi meluncurkan logo, maskot, dan tema Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXXI di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kamis (25/6). Turut hadir dalam acara itu, antara lain, Wakil Gubernur sekaligus Ketua LPTQ Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi meluncurkan logo, maskot, dan tema Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXXI di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kamis (25/6). 

Turut hadir dalam acara itu, yaitu Wakil Gubernur sekaligus Ketua LPTQ Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, Ketua Baznas Jateng Ahmad Darodji, Ketua MUI Jateng Noor Achmad, serta sejumlah tokoh ulama dan masyarakat lainnya.

Peluncuran tersebut juga menandai kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah festival dan kompetisi Al-Qur’an terbesar di Indonesia pada 11-20 September 2026 mendatang.

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Tema MTQ Nasional XXXI adalah "Menebar Cahaya Al-Qur'an dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban".

Tema tersebut mencerminkan harapan agar nilai-nilai Al-Qur'an menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, toleran, berkeadilan, dan berkeadaban menuju Indonesia Emas.

Logo dan maskot MTQ Nasional XXXI merupakan hasil sayembara terbuka.

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Logo berbentuk gunungan wayang berwarna putih-hijau dengan beberapa ikon Kota Semarang sebagai tempat pelaksanaan.

Makna dari logo tersebut merepresentasikan nilai budaya, keberagaman, serta harmoni yang menjadi karakter Jawa Tengah.

Jateng menjadi tuan rumah MTQ Nasional XXXI, dengan mengusung semangat harmoni menuju Indonesia Emas.

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