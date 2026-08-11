JATMAN Jakarta Desak Polisi Proses Hukum Produsen Miras Newport
jpnn.com, JAKARTA - Video promosi miras merek Newport mengudang reaksi keras dari umat Islam di Indonesia.
Idarah Wustha Jamiyyah Ahlith Thariqah al Mu’tabarah an Nahdliyyah (JATMAN) DKI Jakarta mendesak polisi memproses hukum produsen minuman keras tersebut.
“Polisi harus segera menangkap pelaku koorporasi penistaan agama itu, karena sudah melakukan penistaan agama, buktinya sudah jelas,” tegas Ustaz Irawan Santoso Shiddiq, selaku Mudir JATMAN DKI Jakarta kepada wartawan, Selasa (11/8).
Menurutnya, perbuatan tersebut sudah sangat melakukan penghinaan terhadap agama Islam yang tidak bisa ditolerir lagi.
“Itu menistakan agama dalam dua kali bentuk, mempromosikan miras kepada orang Islam, kemudian menggunakan Al-Qur'an untuk ditukar miras, ini sudah sangat melecehkan,” tegasknya lagi.
Dalam pandangannya, pelaku penistaan agama itu bukan sebatas personal.
“Itu sudah kejahatan korporasi yang melibatkan perusahaan yang menjual miras dan melakukan promosi dengan sengaja dan sadar melecehkan Al-Qur'an, itu sudah jelas delik pidananya,” tandas pimpinan pengamal thariqah se-Jakarta yang memiliki anggota sekitar 70 ribu orang lebih itu.
Perbuatan tersebut, sambungnya, bukan delik aduan. “Polisi harus bertindak cepat selaku apparat penegak hukum, jangan sampai lalai hingga menimbulkan amarah massa karena perbuatan penistaan agama itu,” tukasnya lagi.
Idarah Wustha Jamiyyah Ahlith Thariqah al Mu’tabarah an Nahdliyyah (JATMAN) DKI Jakarta mendesak polisi memproses hukum produsen Newport
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