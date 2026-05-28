Jatuh Dalam Sumur 19 Meter, Warga Cikutra Bandung Meninggal Dunia

jpnn.com, BANDUNG - Warga Cikutra atas nama Hendi Suhendi (50 tahun), meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam sumur pada Kamis (28/5/2026) pukul 05.00 WIB.

Kabid Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung, Immanuel mengatakan, korban terjatuh saat sedang menimba air di sumur sedalam sekitar 19 meter.

Peristiwa itu pertama kali diketahui setelah terdengar suara benda jatuh dari arah sumur.

"Saat korban sedang menimba air, terdengar suara terjatuh. Saat diperiksa, terlihat korban sudah berada di dalam sumur sedalam kurang lebih 19 meter," kata Immanuel saat dikonfirmasi.

Damkarmatan Kota Bandung kemudian berangkat menuju lokasi setelah menerima laporan tersebut.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan penanganan.

Immanuel menyebut, sebelum melakukan evakuasi, petugas di lapangan melakukan pengamatan posisi korban.

Saat ditemukan, korban berada di bawah permukaan air dan tidak memberikan respons.