JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Jauh dari Dewi Fortuna, Gerald Vanenburg Diparkir PSSI untuk SEA Games 2025

Jauh dari Dewi Fortuna, Gerald Vanenburg Diparkir PSSI untuk SEA Games 2025

Jauh dari Dewi Fortuna, Gerald Vanenburg Diparkir PSSI untuk SEA Games 2025
Pelatih Timnas Indonesia, Gerald Vanenburg. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Nasib Gerald Vanenburg untuk sementara diparkir terlebih untuk SEA Games 2025 setelah PSSI menunjuk Indra Sjafri jadi pelatih.

Juru taktik kelahiran 5 Maret 1964 itu tidak jadi pilihan untuk menukangi skuad Garuda Muda kendati awalnya dikontrak untuk memegang Timnas Indonesia U-23.

Waketum PSSI, Zainudin Amali mengungkapkan bahwa legenda Timnas Belanda itu saat ini tetap berstatus pelatih Timnas Indonesia untuk kelompok usia di bawah 23 tahun.

“Coach Gerard dikontrak oleh PSSI dia sebagai pelatih Timnas U-23 Indonesia dan itu tetap. Nasibnya tetap sampai dengan berakhir kontrak,” ujar Amali.

Amali membantah jika manajer asal Belanda itu tidak dapat kepercayaan untuk pegang Timnas Indonesia setelah rentetan hasil buruk skuad Garuda Muda.

Mantan Menpora RI itu menilai bahwa ajang SEA Games berbeda dengan turnamen lainnya sehingga kemudian Indra Sjafri kembali dipercaya untuk melatih Timnas Indonesia. 

“SEA Games ini sangat berbeda. Nuansa dan atmosfernya, dan publik sangat berharap betul kembali lagi raih medali emas.”

“Itulah salah satu pertimbangan dari PSSI. Ya sudah kami kembali lagi, ke si penghasil emas, panggil ke Indra Sjafri. Kasarnya begitu,” ungkap pria kelahiran 16 Maret 1962.

