Java Jazz 2026 di NICE Bakal Ramai, Transjakarta Tambah Jam Operasional Rute T31 PIK2 - Blok M

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memperpanjang jam operasional layanan Transjabodetabek T31 rute Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) - Terminal Blok M selama Java Jazz Festival 2026.

Festival jaz terbesar di Asia Tenggara itu berlangsung pada 29-31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2, Tangerang.

Dengan kebijakan itu, Transjakarta T31 yang sebelumnya beroperasi mulai pukul 05.00-22.00 WIB, kini diperpanjang hingga pukul 00.00 WIB selama periode 29-31 Mei 2026.

Perpanjangan jam layanan itu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ingin menonton Java Jazz Festival 2026 di NICE PIK2 tanpa repot membawa kendaraan pribadi, apalagi rangkaian festival musik yang menghadirkan performer nasional dan internasional tersebut berlangsung hingga malam hari.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat & CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan kebijakan perpanjangan jam operasional T31 tersebut diambil untuk menjawab kebutuhan mobilitas pelanggan selama agenda besar Java Jazz 2026 berlangsung.

“Transjakarta terus menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat,” kata Ayu di Jakarta, Jumat (29/5).

Ayu menjelaskan perpanjangan operasional T31 PIK2 - Blok M diharapkan bisa membantu pengunjung Java Jazz Festival 2026, terutama saat pulang dari area NICE PIK2.

Dengan tambahan waktu operasional Transjakarta T31 hingga tengah malam, pelanggan memiliki pilihan transportasi publik yang lebih fleksibel setelah menikmati konser.