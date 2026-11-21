Java United Bukan Tim Kaleng-Kaleng, Persebaya Jangan Meleng
jpnn.com - SURABAYA – Java United FC bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-10 Super League dengan modal catatan mentereng.
Tim yang musim lalu masih bernama Malut United itu masuk ke kandang Buaya Hijau Persebaya sore nanti dengan modal enam laga tanpa kekalahan di Super League, termasuk menaklukkan petahana Persib Bandung sebelum jeda internasional.
Java United kini bukan tim kaleng-kaleng. Mereka datang ke Gelora Bung Tomo, Surabaya dengan empat kemenangan dan dua hasil imbang.
Sementara itu, Persebaya menelan dua kekalahan dalam enam pertandingan terakhir.
Namun, Pelatih Java United FC Fabio Lefundes tampaknya tak memikirkan statistik di atas.
Bekas pelatih Borneo FC itu memilih fokus pada persiapan Java United.
"Kami fokus untuk memastikan kinerja maksimal di pertandingan dan meraih kemenangan. Kami fokus ke tim sendiri dan tidak begitu memikirkan situasi Persebaya," ujar Lefundes.
Sama seperti klub lain di Super League, Java United memiliki waktu persiapan yang panjang selama jeda kompetisi November.
Lihatlah ke sini hasil, jadwal, dan klasemen Super League sebelum Persebaya vs Java United dimulai.
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