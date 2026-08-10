Java United FC Memulai Era Baru, Fabio Lefundes Diberi Misi Besar

jpnn.com - Fabio Lefundes mendapat tugas besar setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Java United FC untuk mengarungi Super League 2026/27.

Pelatih asal Brasil itu dikontrak selama dua musim untuk memimpin proyek baru klub yang sebelumnya dikenal sebagai Malut United FC.

Lefundes pun langsung bergabung dalam pemusatan latihan Java United di Yogyakarta.

Fabio Lefundes Mulai Bangun Tim

Pengalaman Lefundes di kompetisi Indonesia menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada musim lalu, dia membawa Borneo FC finis di posisi kedua Super League dengan 79 poin, sama dengan juara Persib Bandung.

"Saya sangat senang mendapat kepercayaan untuk memimpin proyek baru ini. Ada tanggung jawab besar yang harus saya jalankan, tetapi tantangan seperti ini justru membuat saya semakin termotivasi," ucapnya.

Java United kini membawa identitas baru setelah perubahan nama, logo, dan domisili dari Ternate ke Semarang disahkan PSSI melalui Kongres Biasa 2026.

Bersiap Hadapi Musim Baru

Java United akan menggunakan Stadion Jatidiri Semarang sebagai markas setelah sebelumnya bermukim di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate.

Lefundes berharap perubahan tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jawa Tengah.