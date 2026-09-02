Java United Geber Persiapan Menjelang Lawan Garudayaksa FC
jpnn.com - Java United melakukan persiapan menjelang tampil pada ajang Super League 2026/27.
Tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu tengah berlatih intensif di Boyolali untuk menghadapi laga perdana musim baru.
Pelatih Java United Fabio Lefundes mengungkapkan persiapan timnya sudah berjalan dengan baik. Mayoritas pemain yang ada saat ini merupakan bagian dari skuad sebelumnya sehingga tidak membutuhkan banyak penyesuaian.
"Semua pemain memperlihatkan semangat dan hasrat meraih kemenangan di pertandingan pertama melawan Garudayaksa FC," ujar pelatih asal Brasil itu.
Java United dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC pada pekan perdana Super League 2026/27.
Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (6/9/2026) di Stadion Jatidiri, Semarang.
Menarik untuk ditunggu kiprah Java United yang sebelumnya bernama Malut United.
Komposisi pemain mereka juga tidak banyak berubah dengan tetap mengandalkan Yance bersaudara, David da Silva, serta Gustavo Franca.
Java United terus melakukan persiapan menjelang tampil pada ajang Super League 2026/27 melawan Garudayaksa FC, Minggu (6/9)
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