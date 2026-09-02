menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Java United Geber Persiapan Menjelang Lawan Garudayaksa FC

Java United Geber Persiapan Menjelang Lawan Garudayaksa FC

Java United Geber Persiapan Menjelang Lawan Garudayaksa FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Java United saat melakoni pemusatan latihan di Boyolali menjelang Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Java United

jpnn.com - Java United melakukan persiapan menjelang tampil pada ajang Super League 2026/27.

Tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu tengah berlatih intensif di Boyolali untuk menghadapi laga perdana musim baru.

Pelatih Java United Fabio Lefundes mengungkapkan persiapan timnya sudah berjalan dengan baik. Mayoritas pemain yang ada saat ini merupakan bagian dari skuad sebelumnya sehingga tidak membutuhkan banyak penyesuaian.

Baca Juga:

"Semua pemain memperlihatkan semangat dan hasrat meraih kemenangan di pertandingan pertama melawan Garudayaksa FC," ujar pelatih asal Brasil itu.

Java United dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC pada pekan perdana Super League 2026/27.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (6/9/2026) di Stadion Jatidiri, Semarang.

Baca Juga:

Menarik untuk ditunggu kiprah Java United yang sebelumnya bernama Malut United.

Komposisi pemain mereka juga tidak banyak berubah dengan tetap mengandalkan Yance bersaudara, David da Silva, serta Gustavo Franca.

Java United terus melakukan persiapan menjelang tampil pada ajang Super League 2026/27 melawan Garudayaksa FC, Minggu (6/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI