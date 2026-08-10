Java United Investasi Besar di Super League 2026/27 dengan Kontrak Fabio Lefundes

jpnn.com, JAKARTA - Tim Java United menatap Super League 2026/27 dengan mengontrak Fabio Lefundes sebagai pelatih.

Juru taktik kelahiran 25 Agustus 1972 itu diikat kontrak selama dua musim di tim berjuluk Laskar Kepodang Emas tersebut.

Lefundes mengaku senang bergabung dengan manajemen Java United.

Terlebih tugasnya di tim yang bermarkas di Semarang itu cukup menantang untuk bisa membawa Ciro Alves dan kolega bersaing di kompetisi kasta tertinggi Tanah Air.

“Saya sangat bahagia dan termotivasi menerima kepercayaan dari manajemen untuk memimpin proyek baru ini bersama Java United.”

“Menata, membangun, dan mengembangkan proses di sebuah klub yang relatif baru di Super League merupakan sebuah tanggung jawab besar, dan justru tantangan seperti inilah yang memotivasi saya,” ujar pria asal Brasil itu.

Fabio Lefundes punya reputasi cukup besar di kancah sepak bola Tanah Air dengan pernah menangani beberapa tim besar.

Tercatat musim lalu pria asal Rio de Janeiro itu bahkan hampir mengantarkan Borneo FC menjadi juara Super League 2024/25.