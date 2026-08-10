menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Java United Investasi Besar di Super League 2026/27 dengan Kontrak Fabio Lefundes

Java United Investasi Besar di Super League 2026/27 dengan Kontrak Fabio Lefundes

Java United Investasi Besar di Super League 2026/27 dengan Kontrak Fabio Lefundes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fabio Lefundes saat memimpin Java United melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta menjelang Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Java United

jpnn.com, JAKARTA - Tim Java United menatap Super League 2026/27 dengan mengontrak Fabio Lefundes sebagai pelatih.

Juru taktik kelahiran 25 Agustus 1972 itu diikat kontrak selama dua musim di tim berjuluk Laskar Kepodang Emas tersebut.

Lefundes mengaku senang bergabung dengan manajemen Java United.

Baca Juga:

Terlebih tugasnya di tim yang bermarkas di Semarang itu cukup menantang untuk bisa membawa Ciro Alves dan kolega bersaing di kompetisi kasta tertinggi Tanah Air.

“Saya sangat bahagia dan termotivasi menerima kepercayaan dari manajemen untuk memimpin proyek baru ini bersama Java United.”

“Menata, membangun, dan mengembangkan proses di sebuah klub yang relatif baru di Super League merupakan sebuah tanggung jawab besar, dan justru tantangan seperti inilah yang memotivasi saya,” ujar pria asal Brasil itu.

Baca Juga:

Fabio Lefundes punya reputasi cukup besar di kancah sepak bola Tanah Air dengan pernah menangani beberapa tim besar.

Tercatat musim lalu pria asal Rio de Janeiro itu bahkan hampir mengantarkan Borneo FC menjadi juara Super League 2024/25.

Manajemen Java United mengumumkan Fabio Lefundes sebagai pelatih untuk Super League 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI