Java United Menanti, Shin Tae-yong Bongkar Hal yang Bisa Membahayakan Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta sedang menikmati periode positif dalam dua laga awal Super League 2026/27.

Macan Kemayoran mengawali musim dengan menundukkan Borneo FC 1-0 pada pekan pertama. Persija kemudian melanjutkan tren positif tersebut dengan menghajar Persib Bandung 2-1.

Setelah meraup enam poin, Macan Kemayoran harus bersiap menghadapi Java United FC, Sabtu (19/9/2026) malam.

Persija berstatus sebagai tuan rumah pada pertandingan tersebut. Namun, laga tidak digelar di Stadion Gelora Bung Karno yang sedang dalam perawatan untuk menyambut FIFA ASEAN Cup 2026.

Tak Menganggap Remeh Java United

Meski timnya sedang dalam tren positif, Pelatih Persija Shin Tae-yong tidak melihat catatan tersebut sebagai jaminan pertandingan berjalan mudah.

Juru taktik asal Korea Selatan itu justru mengingatkan anak asuhnya agar tetap memiliki kesiapan penuh sebelum pertandingan.

Menurut Shin Tae-yong, Java United mempunyai pemain-pemain yang mampu menciptakan ancaman melalui pergerakan mereka. Kondisi itu dapat menyulitkan Persija jika para pemain kehilangan fokus.

"Java United adalah tim dengan mobilitas tinggi dan banyak pemain yang aktif berlari, serta diperkuat mantan pemain Persija (Gustavo Almeida)," ucapnya.