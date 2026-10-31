Java United Mengukir Rekor Cantik, Sekarang Tinggal Persita
jpnn.com - SEMARANG - Pelatih Java United Fabio Lefundes bangga pada rekor kandang timnya di Super League.
Java United -musim lalu bernama Malut United, termasuk dari salah satu tim yang belum pernah kalah saat bermain di kandang, yakni Stadion Jatidiri, Semarang.
Rekor itu makin cantik karena tiga tim yang kalah di Jatidiri merupakan tim terbilang mapan, yakni Borneo FC, Bali United, dan Bhayangkara FC.
Pada laga pekan ke-8 kemarin, Java United menang dari Bhayangkara FC 2-0.
Rekor makin cantik lagi, lantaran kemenangan itu membuat Java United menjadi tim pertama yang mengalahkan Bhayangkara FC.
"Catatan kemenangan di Jatidiri tentu menjadi kebanggaan. Namun, tim harus tetap membumi dan bekerja keras dalam menatap setiap pertandingan," kata Lefundes.
Dia mengatakan kemenangan dari Bhayangkara tidak diraih dengan mudah.
"Kesulitan bisa teratasi berkat permainan maksimal para pemain," ujar Lefundes.
Lihat hasil, jadwal, dan klasemen Super League setelah Java United menjadi tim pertama mengalahkan Bhayangkara FC.
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