Java United Siap Menggebrak Super League 2026/27

jpnn.com - SEMARANG - Java United tidak mau sekadar berpatisipasi di Super League 2026/27.

Tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu berharap bisa menjadi tim dengan kejutan besar musim ini.

Saat ini tim asal kota Lumpia tersebut tengah melakukan pemusatan latihan di Boyolali menjelang Super League 2026/27.

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Pelatih Java United Fabio Lefundes menilai anak asuhannya sudah mulai menyatu satu sama lain.?

Juru taktik asal Brasil itu menyebut bahwa kekompakan antarpemain sudah mencair baik dengan wajah lama maupun penggawa baru.

“Situasi latihan berjalan baik. Tim pelatih sudah mengenal karakter setiap pemain. Para pemain juga semakin memahami strategi yang disiapkan," ujar pelatih kelahiran 25 Agustus 1972 itu.

Java United masih mengandalkan pilar tim saat masih bernama Malut United, yakni Sayuri bersaudara, David da Silva, serta Gustavo Franca.

Adapun beberapa penggawa baru, yakni Jonata Machado, Kei Hirose, hingga Cyrus Margono.