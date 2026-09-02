menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Java United Siap Menggebrak Super League 2026/27

Java United Siap Menggebrak Super League 2026/27

Java United Siap Menggebrak Super League 2026/27
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Java United saat menjalani pemusatan latihan di Boyolali menjelang Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Java United

jpnn.com - SEMARANG - Java United tidak mau sekadar berpatisipasi di Super League 2026/27.

Tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu berharap bisa menjadi tim dengan kejutan besar musim ini.

Saat ini tim asal kota Lumpia tersebut tengah melakukan pemusatan latihan di Boyolali menjelang Super League 2026/27.

Baca Juga:

Pelatih Java United Fabio Lefundes menilai anak asuhannya sudah mulai menyatu satu sama lain.?

Juru taktik asal Brasil itu menyebut bahwa kekompakan antarpemain sudah mencair baik dengan wajah lama maupun penggawa baru.

“Situasi latihan berjalan baik. Tim pelatih sudah mengenal karakter setiap pemain. Para pemain juga semakin memahami strategi yang disiapkan," ujar pelatih kelahiran 25 Agustus 1972 itu.

Baca Juga:

Java United masih mengandalkan pilar tim saat masih bernama Malut United, yakni Sayuri bersaudara, David da Silva, serta Gustavo Franca.

Adapun beberapa penggawa baru, yakni Jonata Machado, Kei Hirose, hingga Cyrus Margono.

Pelatih Java United Fabio Lefundes ungkap persiapan akhir anak asuhannya menjelang laga perdana Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI