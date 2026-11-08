Java United Tak Mau Terkecoh Kondisi Persib Bandung, Java United Diminta Waspada

jpnn.com - Java United tidak ingin terlena dengan kondisi Persib Bandung yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari Australia.

Pelatih Java United Fabio Lefundes menilai kelelahan akibat perjalanan jauh tidak serta-merta mengurangi kekuatan Maung Bandung. Sebaliknya, dia meminta anak asuhnya mewaspadai motivasi Persib yang tengah berkompetisi di level Asia.

Kedua tim akan bertemu dalam pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) malam.

Duel ini juga menarik karena mempertemukan Java United racikan Fabio Lefundes dengan Persib yang memiliki kedalaman skuad kuat. Lefundes, yang musim lalu menangani Borneo FC, tidak ingin timnya menganggap perjalanan jauh Maung Bandung sebagai keuntungan.

"Persib memang datang dari perjalanan jauh, tetapi apakah itu membawa hal positif bagi kami? Belum tentu. Kami juga punya pertandingan di tengah pekan kemarin, dan mereka punya pertandingan di kompetisi Asia," kata Lefundes.

Dia mengingatkan bahwa Persib memiliki banyak pemain sehingga rotasi bukan menjadi persoalan besar bagi tim asal Kota Bandung tersebut.

Lefundes mengaku memiliki pengalaman panjang berkompetisi di level Asia. Pengalaman itu membuatnya memahami bahwa motivasi pemain bisa membantu mengatasi kelelahan akibat perjalanan jauh.

Menurutnya, pertandingan penting di kompetisi Asia dapat memberikan dorongan tersendiri bagi para pemain untuk tampil maksimal.