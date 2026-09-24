Java United Tak Tinggal Diam soal Polemik Shin Tae-yong, Begini Pernyataannya

jpnn.com - Java United akhirnya buka suara terkait polemik yang melibatkan Direktur Teknik Achmad Resal Octavian dan pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY).

Klub berjuluk Laskar Kepodang Emas itu memilih menyerahkan sepenuhnya penanganan insiden tersebut kepada Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Dalam pernyataan resminya, Java United menyayangkan kericuhan yang terjadi ketika menghadapi Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

"Atas kejadian dan kericuhan, dengan segala pemicu dan penyebab keributan saat pertandingan Persija vs Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta (19/9/2026), kami menyayangkan hal tersebut," tulis Java United melalui akun media sosial resminya.

Java United juga menilai faktor yang menjadi pemicu insiden perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan. Klub menyerahkan penyelesaian perkara tersebut kepada mekanisme disiplin yang berlaku.

"Kami menyerahkan segala proses penyelesaian masalah dan kejadian tersebut sepenuhnya kepada Komite Disiplin PSSI. Kami yakin, setiap kejadian ada penyebab dan pemicunya yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Komdis," lanjut pernyataan tersebut.

Polemik bermula setelah rekaman pertandingan Persija kontra Java United beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Achmad Resal terlihat berada di area pinggir lapangan ketika terjadi ketegangan. Terdengar pula ucapan yang ditujukan kepada Shin Tae-yong.

"Kamu di sini itu pendatang! Ini daerah saya!"