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Java United Vs Bhayangkara FC Bisa Menggemaskan & Mendebarkan

Java United Vs Bhayangkara FC Bisa Menggemaskan & Mendebarkan
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Pelatih Java United Fabio Lefundes. Foto: diambil javaunitedcom

jpnn.com - SEMARANG - Pekan ke-8 Super League akan dibuka dengan laga Java United vs Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore WIB.

Pertempuran di Jatidiri itu bisa menjadi laga mendebarkan dan menggemaskan.

Mungkin semua sudah tahu bahwa Java United musim lalu bernama Malut United -tim sarat bintang yang sukses menjadi kekuatan menakutkan.

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Musim ini pun mayoritas skuad di Malut United musim lalu berada di Java United, dtambah dengan masuknya Pelatih Fabio Lefundes -yang membawa Borneo FC menjadi runner up musim lalu.

Sementara itu, Bhayangkara FC disebut sebagai tim yang punya potensi gila di sektor penyerangan musim ini, khususnya pada posisi winger lantaran dihuni Moussa Sidibe dan Allano.

Namun, tim milik Polri itu belum bisa membuktikan.

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Bhayangkara FC memang belum terkalahkan hingga pekan ke-7, tetapi jarang menang (dua menang, lima imbang).

Jadi, pertemuan di Jatidiri bakda Jumatan besok bisa menjadi pertandingan dahsyat mendebarkan sekaligus juga berpotensi menggemaskan.

Pekan ke-8 Super League akan dibuka dengan laga Java United vs Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri.

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