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Java United Vs Bhayangkara FC: Deteminasi Tinggi Tuan Rumah

Java United Vs Bhayangkara FC: Deteminasi Tinggi Tuan Rumah
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Skuad Java United berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SEMARANG - Pelatih Java United Fabio Lefundes menginstruksikan pasukannya bermain dengan determinasi tinggi saat menjamu tim milik Polri, Bhayangkara FC pada pekan ke-8 Super League di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore.

"Kami harus bermain lebih agresif dan disiplin supaya meraih kemenangan melawan Bhayangkara FC," tutur Lefundes.

Dia pengin timnya bermain dengan tekad memaksimalkan momentum sebagai tim tuan rumah.

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"Kami memiliki cukup waktu untuk mengatur strategi dan memberikan informasi taktikal kepada para pemain, baik secara tim maupun indvidu,” kata Lefundes.

Bagi Gustavo Franca dkk, kesiapan strategi dan mental menjadi penting untuk menghadapi Bhayangkara FC yang datang dengan riwayat tak terkalahkan dari tujuh laga awal Super League musim ini -dua kemenangan dan lima kali imbang.

“Kami sadar bahwa Bhayangkara FC datang sebagai tim yang belum terkalahkan. Namun, kami harus memaksimalkan momentum sebagai tuan rumah dan meraih hasil maksimal,” ujar Lefundes.

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Perwakilan pemain, Yakob Sayuri juga memastikan tim akan bermain agresif dari awal. "Kami harus meraih kemenangan setelah bekerja keras di beberapa sesi latihan terakhir,” tutur pemilik nomor punggung 12 Java United itu. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-8 dan Klasemen
Java United Vs Bhayangkara FC: Deteminasi Tinggi Tuan RumahJava United Vs Bhayangkara FC: Deteminasi Tinggi Tuan RumahJava United Vs Bhayangkara FC: Deteminasi Tinggi Tuan Rumahileague

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Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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