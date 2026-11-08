Java United vs Persib Bandung: Igor Tolic Ungkap Kedekatan dengan Mantan Anak Buah

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengaku terbantu dengan kehadiran mantan pemainnya di Java United menjelang duel pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027, Minggu (8/11/2026) malam.

Klub yang musim lalu bernama Malut United itu dihuni sejumlah mantan pemain Persib, seperti David da Silva, Ciro Alves, Gustavo Franca, dan Frets Butuan.

Keempat pemain tersebut turut menjadi bagian dari skuad Persib yang menjuarai kompetisi pada musim 2023/2024 dan 2024/2025.

Tolic menilai Java United merupakan tim yang bagus. Meski terbilang sebagai klub baru, tim yang bermarkas di Semarang itu mampu bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pelatih asal Kroasia tersebut bahkan menyebut calon lawannya sebagai teman karena sudah mengenal sejumlah pemain yang kini memperkuat Java United.

Tolic setidaknya pernah bekerja bersama mantan anak asuhnya sejak musim 2024/2025.

"Semua pemain bagus, kami memiliki beberapa teman dari Persib," kata Tolic.

Tolic juga menilai Java United telah berkembang menjadi tim yang disiplin pada musim ini. Di bawah asuhan pelatih senior Fabio Lefundes, dia meyakini pertandingan nanti malam akan berlangsung sengit.