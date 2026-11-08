Java United vs Persib, Igor Tolic Siapkan Hadiah untuk Pemain Maung Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Java United pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Pertandingan ini menjadi akhir dari rangkaian jadwal laga yang harus dilakoni Maung Bandung sepanjang Oktober - November 2026.

Marc Klok cum suis tak berhenti melakukan perjalanan, berpindah dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota lain di Indonesia, untuk melakoni laga.

Terhitung ada 14 pertandingan di tiga kompetisi yang diikuti Persib dalam rentang waktu 30 hari.

"Pertandingan ke-10 kami setelah 30 hari, kembali dari Australia, kelas Ekonomi, 18 jam (perjalanan). Kami datang ke sini, akomodasinya bagus, makanannya bagus. Kami membutuhkan dua hari untuk pemulihan dan melihat siapa yang akan siap untuk pertandingan besok (malam)," kata Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dalam konferensi pers.

Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, Tolic menegaskan, Persib ingin mengakhiri dengan kemenangan melawan Java United.

Tolic mengakui bahwa timnya akan bertemu dengan tim bagus yang dilatih Fabio Lefundes. Adapun Fabio merupakan eks pelatih Borneo FC, yang pada musim lalu membawa Pesut Etam di posisi runner-up Super League.

"Kami ingin mengakhiri dengan cara yang baik. Itu berarti kami mendapatkan hasil yang bagus melawan tim yang sangat bagus, pelatih yang sangat bagus," ujarnya.