Jawa Barat Dipastikan Kondusif Saat May Day, Polisi dan TNI Turun Tangan

jpnn.com, JAWA BARAT - Polda Jawa Barat bersama Kodam III Siliwangi berkoordinasi untuk mengamankan jalannya peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan MayDay berjalan aman dan lancar.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga setiap kegiatan masyarakat, termasuk peringatan May Day.

Pengamanan dilakukan melibatkan unsur TNI dan Pemerintah Daerah.

"Kami akan hadir dalam setiap kegiatan termasuk dalam May Day nanti kami akan hadir siap melayani dan mengamankan Jabar," kata Rudi di Kodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (28/4).

Menurut Rudi, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri kegiatan buruh yang dilaksanakan di Jakarta.

Jenderal bintang dua itu pun mengimbau kepada buruh di Jabar yang akan berangkat ke Jakarta agar menjaga keselamatan dan keamanan.

"Di Jabar tidak ada melakukan kegiatan apa-apa, tetap menjaga kondusivitas di Jabar, sayang Jabar yang sudah dibangun bersama pemda provinsi dan kabupaten harus dijaga dan kami berdua sepakat kompak menjaga Jabar," ucapnya.