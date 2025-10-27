Jawa Barat Siaga Bencana dalam 7 Bulan ke Depan
jpnn.com, JAKARTA -
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui surat keputusannya, menetapkan status siaga darurat bencana di 27 kota kabupaten di wilayah Jawa Barat pada musim hujan.
Keputusan Gubernur Jabar tersebut tertuang dalam surat bernomor 360/Kep.626-BPBD/2025.
“Menetapkan siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi dan tanah longsor,” mengutip isi surat keputusan gubernur tentang siaga darurat bencana, Senin (27/10/2025).
Ia mengungkapkan, keputusan tersebut berlaku sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026. Adapun pembiayaan untuk penanganan siaga darurat berasal dari APBD Jawa Barat.
Dalam keputusan tersebut dijelaskan, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMBMK di sebagian wilayah di Jabar diprediksi curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi.
Hal itu berpotensi menimbulkan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi dan tanah longsor.
"Untuk mencegah dan menangani dampak bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi serta tanah longsor perlu menetapkan status siaga darurat bencana," ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui surat keputusannya, menetapkan status siaga darurat bencana di 27 kota kabupaten di wilayah Jawa Barat pada musim hujan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemkot Semarang Siaga Bantu Masyarakat Terdampak Banjir, Optimalisasi Pompa dan Rekayasa Cuaca
- Turun Langsung, Agustina Wilujeng Tinjau Lokasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul
- 2 Bocah di Pandeglang Hanyut dan Tenggelam di Sungai Ciliman, Belum Ditemukan
- Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan Guyur Sebagian Besar RI
- Begini Upaya Wali Kota Semarang Mengatasi Persoalan Banjir
- Banjir Masih Melanda Kota Semarang, 2 Nyawa Warga Melayang