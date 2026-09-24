Jawa Tengah Raih Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026, Inilah Strateginya

jpnn.com - JAKARTA — Provinsi Jawa Tengah kembali menyabet penghargaan. Kali ini, Jawa Tengah meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima langsung penghargaan itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9).

Adapun acara di JICC tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya dan gubernur atau wakil gubernur beserta bupati dan wali kota.

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Gubernur Luthfi mengatakan penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting, sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga inflasi tetap stabil. Inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen (year on year) sementara inflasi nasional sebesar 3,19 persen.

“Kami punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga," kata Gubernur Luthfi seusai acara.

Berdasar data 2025, luas panen padi Jateng mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024, dengan produksi gabah kering giling sekitar 9,3 juta ton.

Apabila dikonversikan menjadi beras sekitar 5,35 juta ton. Produksi ini berkontribusi 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional. Produksi jagung juga meningkat 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton, dan menjadi peningkatan produksi terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.

Untuk menjaga inflasi, penguatan produksi pangan tersebut juga dilakukan intervensi dari hulu sampai hilir. Terlebih lagi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional.