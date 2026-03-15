Jawa Timur Jadi Sorotan, Penyumbang Angka Kecelakaan Tertinggi saat Mudik

jpnn.com - Korlantas Polri memberikan perhatian khusus pada wilayah Jawa Timur dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Wilayah tersebut tercatat menjadi penyumbang angka kecelakaan lalu lintas tertinggi saat ini.

Dirjen Gakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal mengaku telah menginstruksikan jajaran di Polda Jatim untuk segera melakukan langkah mitigasi ekstra.

"Jawa Timur saat ini penyumbang kecelakaan tertinggi. Kami sudah lakukan intervensi agar rekan-rekan di sana segera melakukan mitigasi dan antisipasi, karena arus kendaraan menuju timur masih sangat banyak," kata Brigjen Faizal di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/3) dinihari.

Pihak Korlantas juga meminta personel di lapangan untuk terus menggencarkan patroli di titik-titik rawan kecelakaan (blackspot), baik di jalur tol maupun arteri.

"Kami harap masyarakat betul-betul hati-hati. Keselamatan adalah yang paling utama dalam tradisi mudik dan balik ini," tambahnya.

Dia menjelaskan kecelakaan di Jawa Timur masih didominasi di jalur arteri dan area keramaian.

"Jadi untuk tol alhamdulillah tadi kami sudah cek dinyatakan cukup bagus ya. Ini rata-rata di arteri sehingga kami tentunya besok ya, sudah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi jalur-jalur yang terutama terkait masalah peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan jalur arteri," jelasnya.