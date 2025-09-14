Jawab Dinamika Tren Properti 2025, Sedayu City Hadirkan Konsep Mumpuni
jpnn.com, JAKARTA - Sedayu City menghadirkan konsep Panca Sedayu City, residential, commercial, lifestyle, leisure & tourism, culinary, sebagai kerangka pengembangan kota mandiri modern.
Perubahan preferensi ini menegaskan bahwa hunian tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang menghadirkan kenyamanan, aksesibilitas, dan nilai tambah.
“Masyarakat kini mencari ekosistem, bukan hanya rumah,” ujar Fredy Siswoyo, Sales & Marketing Department Head Sedayu City.
“Konsep Panca Sedayu City kami rancang untuk menjawab aspirasi tersebut sekaligus menjadi arah baru pengembangan kawasan terpadu di Indonesia," imbuhnya.
Konsep ini menawarkan hunian yang terintegrasi dengan ruang usaha dan perkantoran, fasilitas gaya hidup sehat, destinasi rekreasi dan ruang publik, hingga pusat kuliner sebagai ruang interaksi sosial.
Tak hanya itu, Sedayu City juga menekankan aspek keberlanjutan, efisiensi energi, dan adopsi teknologi cerdas, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas hidup dan lingkungan.
“Kota mandiri adalah ekosistem yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama warganya. Itulah visi yang kami wujudkan melalui Sedayu City," kata dia.
Dengan adanya Panca Sedayu City semakin meneguhkan diri sebagai pengembang kawasan yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
