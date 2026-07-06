Jawab Gaya Hidup Generasi Muda, Unifam Hadirkan HiFruit di Prambanan Jazz 2026

jpnn.com, YOGYAKARTA - Unifam makin memperkuat komitmen dalam menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan perkembangan gaya hidup konsumen.

Melalui brand terbarunya, HiFruit, Unifam hadir sebagai Official Fruit Snack Prambanan Jazz Festival 2026 untuk memperkenalkan pengalaman menikmati camilan buah yang praktis bagi generasi muda yang aktif.

Seiring meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap gaya hidup yang lebih seimbang, kebutuhan akan pilihan camilan yang praktis namun tetap memberikan pengalaman berbeda semakin berkembang.

Menjawab kebutuhan tersebut, Unifam menghadirkan HiFruit sebagai inovasi fruit snack dengan lebih dari 50% jus buah asli yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja.

Brand Manager HiFruit, Isabel Yuliani mengatakan bahwa kehadiran HiFruit di Prambanan Jazz Festival 2026 menjadi langkah perusahaan untuk semakin dekat dengan konsumen melalui pengalaman yang relevan dengan keseharian.

“Kami melihat generasi muda saat ini memiliki gaya hidup yang semakin aktif. Mereka mencari sesuatu yang tidak hanya praktis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas mereka. Karena itu, HiFruit hadir sebagai fruit snack dengan lebih dari 50% jus buah asli yang mudah dibawa dan dapat menemani berbagai momen, termasuk saat menikmati festival musik seperti Prambanan Jazz,” ungkap Isabel dalam keterangan resmi.

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Sebagai festival musik yang menghadirkan pengalaman bagi ribuan pengunjung, Prambanan Jazz Festival 2026 menjadi momentum bagi HiFruit untuk membangun interaksi langsung dengan konsumen, khususnya active young adults.

Selama tiga hari penyelenggaraan festival, HiFruit menghadirkan booth interaktif dengan berbagai aktivitas menarik serta membagikan sampling produk kepada sekitar 20.000 pengunjung agar mereka dapat merasakan langsung pengalaman menikmati fruit snack dengan cara yang menyenangkan.