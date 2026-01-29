Jawab Instruksi Kaesang, Gandi Rusdi: PSI Sulsel Tak Akan Mempermalukan Ketum

jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan target tinggi untuk Ketua PSI Sulsel Muammar Gandi Rusdi.

Hal itu disampaikan Kaesang saat pelantikan dan Rakorwil PSI Sulsel dan Sulbar di Hotel Claro Makassar, Rabu (28/1).

"Terkhusus Sulsel, Mas Gandi saya cuma minta, saya cuma ada satu permintaan aja. Saya enggak mau tahu, saya enggak ingin, selain permintaan saya. Saya cuma ingin satu, saya ingin PSI menjadi pemenang di Sulsel," ujar Kaesang dalam orasi politiknya.

Kaesang tidak ingin ada tawar menawar soal target di Pemilu 2029 untuk PSI Sulsel. Demi mewujudkan target tersebut, dia meminta kepada seluruh pengurus partai bekerja memenangkan PSI di Pemilu 2029.

"Enggak ada alasan. Jadi untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini, saya minta tolong, kita menangkan PSI nanti di 2029 di sini," tegasnya.

Kaesang juga menyinggung akan bergabungnya mantan Ketua NasDem Sulsel Rusdi Masse Mappasessu. Ia juga merupakan ayah dari Muammar Gandi Rusdi.

Kaesang menyebut rencana bergabungnya Rusdi Masse ke PSI akan menggeser raihan kursi Partai NasDem di Sulsel.

"Bisa lebihlah, geser yang sebelah (Partai NasDem). Komandannya (Rusdi Masse) kan segera geser soalnya," tuturnya.