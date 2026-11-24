jpnn.com, ABUJA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan sejak awal tidak memiliki ambisi menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Penegasan itu disampaikan Dasco untuk menjawab isu dirinya mundur dari bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Saya sampaikan dari awal bahwa saya memang tidak ada keinginan untuk menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden. Saya sudah beberapa kali sampaikan, termasuk waktu ditanyakan di media sosial saya," kata Dasco saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan, sejak awal dirinya hanya ingin berkontribusi memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Setelah itu, ia memilih fokus menjalankan tugas di DPR, khususnya mengawal program-program pemerintah.

"Saya sejak awal memang hanya ingin mengawal kemenangan Presiden Prabowo dan tidak ada keinginan lain termasuk untuk menjadi wakil presiden, kecuali mengawal kemenangan dan setelah itu fokus di DPR dalam rangka mengawal program-program pemerintah," ujarnya.

Dasco juga mengungkapkan, keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya, menginginkannya fokus di DPR RI.

"Dan memang hanya diperbolehkan oleh keluarga, dalam hal ini anak dan istri, untuk berkegiatan di DPR saja," katanya.

Meski begitu, Dasco membenarkan Presiden Prabowo sempat menyampaikan sejumlah alternatif nama pengganti Wakil Presiden Gibran saat menggelar pertemuan.