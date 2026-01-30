menu
Jawab Isu Reshuffle, Mensesneg Prasetyo Hadi: Itu Gosip
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Rabu (28/1), soal isu reshuffle kabinet. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab isu merger Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Prasetyo menegaskan sejauh ini, belum ada rencana penggabungan dua kementerian tersebut.

"Dari mana isunya? Enggak," ujar Prasetyo kepada wartawan, di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Prasetyo juga turut menjawab rumor mengenai perubahan struktur atau reshuffle di badan Kementerian.

Mensesneg enggan menjawab isu tersebut secara gamblang, lantaran tidak memiliki kewenangan langsung.

Dia menegaskan pergantian Menteri bagian dari hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu. Bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet hak prerogatif dari Bapak Presiden," tuturnya.

Prasetya menyatakan evaluasi menteri oleh Kepala Negara hal yang lumrah untuk memperbaiki kinerja pada masa depan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab isu merger Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

