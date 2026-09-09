Jawab Kebutuhan, ASUS TUF Gaming 16 Akhirnya Hadir di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Memilih laptop gaming pada 2026 menuntut keseimbangan antara performa nyata, sistem pendingin yang stabil, dan efisiensi harga.

Menjawab kebutuhan tersebut, ASUS menghadirkan ASUS TUF Gaming 16 (FX610) di Indonesia.

Hadir dalam 5 pilihan varian mulai dari Rp27.999.000, laptop itu dirancang untuk menjalankan game kompetitif berkecepatan tinggi sekaligus game AAA modern secara stabil tanpa kendala penurunan performa (thermal throttling).

ASUS TUF Gaming 16 (FX610) menyediakan tiga opsi kartu grafis laptop dengan VRAM 8GB dan batas daya grafis maksimal (Max TGP) hingga 85W (konfigurasi 70W + 15W Dynamic Boost).

Antara lain, Varian RTX 5060 dan RTX 5070 menggunakan memori generasi terbaru GDDR7, sementara varian RTX 5050 menggunakan GDDR6.

Capaian 262,7 fps pada varian RTX 5070 berada 81,7% di atas refresh rate layar 144Hz (margin keunggulan 118,7 fps). Bahkan varian awal RTX 5050 sanggup menghasilkan 237,9 fps, menjamin kelancaran respons pada game kompetitif populer seperti CS2, Valorant, Apex Legends, dan Dota 2.

Game dengan grafis berat seperti Cyberpunk 2077 berjalan lancar di atas 60 fps tanpa bantuan DLSS. Angka ini masih dapat dilipatgandakan menggunakan teknologi DLSS 4 dengan Multi-Frame Generation yang memanfaatkan Tensor Core untuk menyisipkan frame berbasis kecerdasan buatan (AI) tanpa membebani kartu grafis.

Fitur pendukung yakni dilengkapi NVIDIA Reflex untuk memangkas jeda waktu respons (click-to-display latency) serta hardware ray tracing generasi baru untuk efek pencahayaan sinematik yang realistis.