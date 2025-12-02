Jawab Kebutuhan Desainer Interior, Lixil Resmikan Experience Center Bali

jpnn.com, BALI - LIXIL pelopor solusi air dan hunian mengumumkan pembukaan LIXIL Experience Center (LEC) Bali.

Fasilitas baru itu dibangun sebagai komitmen LIXIL terhadap pasar Indonesia.

Sebagai LEC keempat di Indonesia. LEC Bali dirancang sebagai destinasi utama bagi para arsitek, desainer interior, pengembang properti, dan pemilik rumah yang ingin mewujudkan hunian modern lebih berkualitas melalui inovasi dan desain berkelas dunia.

LEC berlokasi strategis di kawasan komersial Kuta, dengan luas lebih dari 483 meter persegi.

Fasilitas itu menjadi pusat interaktif yang menginspirasi kreativitas dan mendorong kolaborasi profesional, khususnya dalam proyek-proyek properti dan perhotelan di Bali, melalui solusi dari American Standard, GROHE, dan INAX.

Indonesia merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan pesat dan daya tarik besar bagi investor lokal maupun global.

Kehadiran LEC Bali diharapkan dapat menjawab kebutuhan yang semakin tinggi dari kalangan arsitek, desainer interior, pengembang, dan pemilik rumah terhadap solusi desain berkualitas tinggi.

Leader LIXIL Water Technology, Asia Pacific Audrey Yeo mengatakan pembukaan LEC Bali mencerminkan keyakinan mereka terhadap potensi pertumbuhan dan energi kreatif Indonesia, terutama Bali yang menjadi destinasi global sekaligus pusat gaya hidup dan wellness.