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Jawab Kebutuhan Pencinta Otomotif, Diton Rilis Produk Perawatan Kendaraan Mandiri

Jawab Kebutuhan Pencinta Otomotif, Diton Rilis Produk Perawatan Kendaraan Mandiri
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PT Difan Prima Paint memperkenalkan empat inovasi produk terbaru dari merek Diton pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Foto : Tim Diton

jpnn.com, JAKARTA - PT Difan Prima Paint memperkenalkan empat inovasi produk terbaru dari merek Diton sebagai respons atas kebutuhan konsumen yang kian berkembang.

Dept. Head Marketing Communication PT Difan Prima Paint, Karina Ghaizany mengungkapkan langkah ini sekaligus menjawab tren peningkatan minat masyarakat terhadap aktivitas perawatan kendaraan secara mandiri atau do-it-yourself.

“Kebutuhan konsumen saat ini tidak lagi terbatas pada produk pengecatan, tetapi juga solusi perawatan yang praktis dan berkualitas," ujar Karina dikutip dari keterangan resmi pada Senin (10/8).

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Kehadiran rangkaian produk baru ini ditujukan untuk melengkapi solusi pengecatan, perlindungan, serta perawatan kendaraan bagi seluruh konsumen di Indonesia.

Adapun empat produk yang diluncurkan yakni Diton Paint Remover Pro Ganas, Diton Tire Shine, Diton Dashboard & Leather Polish, dan Diton Polishing Compound.

Diton Polishing Compound menjadi sorotan utama karena ini produk compound berbentuk aerosol pertama yang hadir di Indonesia.

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Karina menyebut dikemas dalam ukuran kaleng 150 ml, produk compound ini diformulasikan untuk menghaluskan permukaan cat bodi kendaraan serta menyamarkan baret halus secara praktis.

Menurut dia, inovasi lainnya, Diton Paint Remover Pro Ganas bekerja cepat mengangkat lapisan cat maupun vernis untuk mempermudah proses persiapan pengecatan ulang.

Menjawab kebutuhan konsumen, PT Difan Prima Paint memperkenalkan rangkaian produk perawatan kendaraan mandiri.

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