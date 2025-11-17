Jawab Keluhan Pengusaha, Mendag Sebut Perjanjian Dagang Buka Akses Pasar Global
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi keluhan para pengusaha berbagai industri terkait perjanjian internasional yang dianggap merugikan bisnis Indonesia.
Adapun keluhan tersebut sebelumnya disampaikan oleh para pengusaha dalam rapat dengar pendapat bersama komisi VII DPR, beberapa waktu lalu.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Budi Santoso menegaskan substansi utama dari setiap perjanjian perdagangan yang dibuat antara Indonesia dengan negara mitra semata untuk mempermudah akses perdagangan Indonesia ke pasar global.
"Ya sebenarnya kan perjanjian dagang itu untuk memudahkan akses kita ke negara lain, ya," kata Budi Santoso di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.
Terlebih dari itu, Budi menggarisbawahi proses negosiasi selalu didahului dengan kajian mendalam mengenai posisi tawar Indonesia sebelum kesepakatan dicapai.
Budi menjelaskan pertimbangan posisi Indonesia harus dilakukan secara komprehensif sebelum memasuki tahap perundingan resmi.
Selain analisis posisi negara, proses tersebut juga melibatkan koordinasi dan penyesuaian dengan asosiasi industri terkait.
Penyesuaian ini mencakup identifikasi industri mana yang diprioritaskan untuk masuk ke pasar tujuan, serta pertimbangan sektor yang dinilai memiliki daya saing kuat di kancah internasional.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi keluhan para pengusaha berbagai industri terkait perjanjian internasional yang dianggap merugikan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 19.391 Balpres Pakaian Bekas Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah Segera Dimusnahkan
- Mendag Bakal Tindak Tegas Pelanggar Impor Balpres Ilegal, Perusahaan Ditutup
- SIAL InterFOOD 2025 Dorong UMKM Lokal Tembus Pasar Global
- Bukukan Transaksi Rp206 Miliar di AGRINEX 2025, 7 UMKM Binaan Pertamina Tembus Pasar Global
- Strategi PalmCo Agar Petani Sawit Naik Kelas
- APP Group Tandatangani 5 Kesepakatan Dagang Strategis di Trade Expo Indonesia 2025