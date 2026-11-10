Jawab Keresahan Pemda Soal Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, DJPK Kemenkeu Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons keresahan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) mengenai rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan penggajian serta tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (tpp) PPPK tetap akan menjadi tanggung jawab Pemda selama status kepegawaiannya berada di daerah.

Namun, Nurfransa mengungkapkan pemerintah pusat akan memberikan dukungan keuangan, guna meringankan beban Pemda dalam menangani skema tersebut.

"Pemerintah berencana untuk memberikan dukungan keuangan, khususnya terhadap kebutuhan komponen gaji dan tunjangan melekat," kata Nurfransa melalui pesan singkat kepada jpnn.com, Selasa (10/11).

Nufransa menerangkan kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu per 1 Januari 2027 merupakan kesepakatan resmi antara pemerintah dan DPR.

Sebagai langkah konkret, Nurfransa menyatakan Kemenkeu telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pengalihan status pegawai tersebut.

"Dari sisi fiskal, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dalam APBN 2027 untuk gaji PPPK yang beralih ke penuh waktu di tahun 2027," tuturnya.

Nurfransa menerangkan proses pengangkatan ini dipastikan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, pendataan, dan kapasitas anggaran tiap instansi.