Jawab Ketidakpastian Ekonomi, Chubb Life Hadirkan Asuransi Dwiguna Tanpa Cek Medis

jpnn.com, JAKARTA - PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) menghadirkan Chubb Premier Wealth Protection di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan akan perencanaan keuangan yang lebih cerdas.

Produk baru ini dirancang secara khusus untuk mendukung perencanaan keuangan jangka panjang nasabah sekaligus memproteksi aset di setiap tahapan kehidupan, mulai dari membangun karier hingga mempersiapkan masa depan keluarga.

Premi yang disetorkan oleh nasabah dipastikan bersifat tetap selama masa pembayaran berlangsung.

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Presiden Direktur Chubb Life Indonesia Naresh Krishnan menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang terus berubah, nasabah membutuhkan produk proteksi yang adaptif terhadap prioritas nyata mereka.

"Chubb Premier Wealth Protection menggabungkan perlindungan jiwa, fleksibilitas, dan kepastian manfaat, sehingga membantu nasabah menjaga aset mereka dengan lebih tenang," ujar Naresh dalam keterangan tertulisnya.

Selain jaminan pengembalian total premi hingga 140%, produk asuransi ini juga memberikan manfaat atas segala risiko yang disesuaikan dengan jangka waktu kepesertaan.

Jika risiko terjadi dalam kurun waktu 90 hari pertama, nasabah akan menerima 100% total premi yang telah dibayarkan.

Sementara jika risiko terjadi setelah melewati 90 hari, manfaat yang diberikan mencapai 100% uang pertanggungan, ditambah dengan opsi proteksi tambahan atas risiko kecelakaan hingga 100% uang pertanggungan.